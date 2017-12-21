بالفيديو.. إصابة العشرات في حادث دهس بمدينة ملبورن الأسترالية

كانبرا(صدى):

أعلنت الشرطة الأسترالية، ضبط سائق دهس بسيارته، عددًا من المارة في شارع فليندرس بملبورن، صباح اليوم الخميس.

وأسفر الحادث عن إصابة العشرات من المارة، ويتم التعامل معهم في مستشفيات ملبورن.