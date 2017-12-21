بالفيديو.. إصابة العشرات في حادث دهس بمدينة ملبورن الأسترالية
أعلنت الشرطة الأسترالية، ضبط سائق دهس بسيارته، عددًا من المارة في شارع فليندرس بملبورن، صباح اليوم الخميس.
وأسفر الحادث عن إصابة العشرات من المارة، ويتم التعامل معهم في مستشفيات ملبورن.
Video after Flinders Street attack #Melbourne pic.twitter.com/OVIQM2FXmj
— Beer Baron (@BB_Beer_Baron) December 21, 2017
Sad day in my beauty #Melbourne. #Australia. Crazy driver crashed his car against several people. We were so close, horrible scare! pic.twitter.com/IZfStAOETd
— ViviCP (@ViviKstiblanco) December 21, 2017
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