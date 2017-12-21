القفز بالحبل دواء جسدي ونفسي بدون كلفة

برلين(صدى):

أكدت إليزابيث جراسر المحاضرة في الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة الصحة في ساربروكن، مدى أهمية رياضة القفز بالحبل للصحة، وتأثيرها الإيجابي على القلب والأوعية الدموية.

وتعتبر رياضة القفز بالحبل من رياضات قوة التحمل، التي تساعد على التمتع بالصحة ورفع اللياقة البدنية، فضلاً عن أنها من الرياضات، التي تجلب المتعة أثناء ممارستها.

وقال هانو كرامر، مدرب اللياقة البدنية، في تحذير، إن رياضة القفز بالحبل تعتمد – شأنها في ذلك شأن جميع الرياضات الأخرى – على مَن يمارسها، حيث أن زيادة الوزن أو التشوهات تندرج ضمن موانع ممارستها، وذلك لأن القفز يمكن أن يتسبب في التحميل الزائد على المفاصل.

وينصح الخبراء مَن انقطع عن ممارسة التمارين الرياضية لفترة طويلة بإجراء الفحص الطبي قبل البدء في ممارسة مثل هذه الرياضة المكثفة

وينبغي على المبتدئين ممارسة رياضة القفز بالحبل ببطء، حيث يكفي في البداية ممارستها بمعدل مرتين أو ثلاث مرات لمدة خمس دقائق في الأسبوع.

وما يحتاجه المرء عادة، لممارسة هذه الرياضة هو حذاء رياضي جيد وحبل قابل للدوران في مقبضيه والإيقاع الموسيقي المناسب.