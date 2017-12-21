أطعمة تساعد على خفض الكولسترول

أماني الغامدي(صدى):

تسبب زيادة نسبة الكولسترول في جسم الإنسان العديد من الأمراض الخطيرة، لذك ينصح الأطباء بممارسة الرياضة والمشي وضرورة الإقلاع عن التدخين و إتباع نظام غذائي صحي، حتى يخفض الكولسترول في الجسم، ففي حالة خفض النسبة الزائد من الكولسترول في الدم بنسبة 5% يقلل الإصابة بأمراض القلب المزمنة، فإليك بعض الأطعمة التي تخفض الكولسترول الضار من الجسم :

الأسماك والثوم:

يعد سمك السلمون والتونة والمكاريل والسردين من أشهر الأسماك وأفضلهم لإحتوائها على كمية كبيرة من الكولسترول الجيد الذي يقوم بطرد الكولسترول الضار، ويحتوي الثوم على مضادات للأكسدة التي تقوم بمنع تأكسد الكولسترول.

المكسرات والزيوت:

يوصي الخبراء بتناول 30 غراما من المسكرات يوميا، كما أن المكسرات وزيت الزيتون والكانولا تحتوي على الكولسترول الجيد الذي يعمل على طرد الكولسترول الضار.

ضبط النظام الغذائي:

ينصح بتناول بياض البيض ونسبة قليلة من الصفار، وأكل صدور الدجاج والديك الرومي والأسماك بدلا من اللحوم الحمراء إذ كنت ممن يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول.

الألياف:

تعد الكمثري والبرتقال واليوسفي والعنب والفراولة وحبوب الشوفان والحبوب الكاملة والبقول من الأطعمة الغنية بالألياف، وتفيد الألياف في أنها تمتزج مع الكولسترول وتعمل على إخراجه من الجسم.