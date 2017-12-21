في ذكرى البيعة.. الجبير: المملكة تشهد منجزات تنموية عملاقة

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن المملكة تشهد عديداً من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الواسعة في مختلف الأصعدة، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” مقاليد الحكم.

وأشار في تصريحات له بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة، إلى أن هذه المنجزات تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته.

وأضاف أن ذكرى البيعة تحمل معها كل معاني الإخلاص والوفاء لما قدمه خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” في مسيرته الحافلة نحو المجد وفي سبيل تمكين الدولة لمصاف الدول الكبرى في العالم .

وقال ” الجبير ” : ” ذكرى البيعة عزيزة علينا جميعاً لما تذكرنا به من الإنجازات الكبيرة والمتعددة حققها المليك المفدي ـ حفظه الله ـ والذي شهدت البلاد في عهده تطورا على مختلف الأصعدة ” .