الفيصلي يسعى للعبور إلى المركز الثالث بمواجهة الرائد

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي الفيصلي، اليوم الخميس، نظيره الرائد، ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار الجولة الـ15، من دوري المحترفين، في تمام الساعة 5:55.

ويدخل الفيصلي المباراة محتلًا المركز الرابع، برصيد 23 نقطة، حيث شهدت المباريات السابقة تفوقًا للفيصلي الذي يسعى إلى احتلال المركز الثالث بعد الخروج بالـ 3 نقاط اليوم.

وعلى الجانب الأخر يسعى الرائد إلى الهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير بـ 10 نقاط، وسط أداء فني متواضع؛ وهو ما يدفعه للحصول على الثلاث نقاط في مواجهة اليوم من أجل انقاذ موقفه.