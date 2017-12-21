” متعب ” يعود مرة أخرى للدوري السعودي

نواف السالم(صدى):

أعلن نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي المصري، أن متعب لديه الرغبة في ترك صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح شوقي ان السبب هو عدم إعطاءه فرصة اللعب بشكل أساسي في الفريق، وتجميده المتكرر على الدكة الحمراء، وأكد أن متعب أصبح قريباً من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقد سبق وأن انتقل المصري حسام غالي، لاعب الأهلي المصري، أيضا إلى الدوري السعودي للمحترفين في صيف العام الحالي.

يُذكر أن عماد متعب، من مواليد 20 فبراير 1983م، وقد انضم إلى الدوري السعودي من قبل في موسم 2009.