علاج جديد لسرطان الجلد بدواء لالتهاب المفاصل

لندن(صدى):

أشارت نتائج أبحاث في جامعة إيست أنجيليا البريطانية، إلى استخدام دواء يسمى ” ليفلونوميد ” الذي يستخدم لعلاج التهاب المفاصل ” الروماتويد ” ، كعلاج آخر لبعض أنواع سرطان الجلد.

وأوضحت الأبحاث أن استخدام ” ليفلونوميد” مع أدوية سرطان الجلد التقليدية يتوقف نمو خلايا الورم تماما بعدها، بل يصبح أكثر فاعلية من أدوية السرطان ذاتها، إلى جانب أنه يختصر فترة العلاج.

والجدير بالذكر أن سرطان الجلد من الأورام القابلة للعلاج إذا تم اكتشافه مبكراً، لكن عند انتشاره في الجسم قد يؤدي إلى الوفاة، ويحدث نتيجة طفرات جينية.