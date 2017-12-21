بالفيديو.. جاموس يهاجم أسد بوحشية غير متوقعة
تعرض أسد بحديقة كروجر الوطنية، بجنوب أفريقيا لهجوم شرس من قبل جاموس وحشي الذي هاجمه بقوة مفرطة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجاموس الوحشي وهو يتوجه نحو الأسد الجالس أسفل الشجيرات وحمله لأعلى ثم دار به وقذفه في الهواء ليسقطه أرضا ، فيما ظهر الأسد يفر من المكان بينما يعانى من إصابات شديدة ربما فقد حياته لاحقا بسببها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24264 ] نشر منذ 37 دقيقة
حااااااااقد عليه بقوووووووة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
انسان[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 35 دقيقة
باين عليه عجوز لو انه اسد في ريعان شبابه كان راح غلطه الجاموس
جود[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 32 دقيقة
الاسد معاه ام الصبيان هههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 27 دقيقة
الأسد هزيل اما كبير في السن او مريض-