  • الخميس 21

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. جاموس يهاجم أسد بوحشية غير متوقعة

بالفيديو.. جاموس يهاجم أسد بوحشية غير متوقعة

بالفيديو.. جاموس يهاجم أسد بوحشية غير متوقعة
أماني الغامدي(صدى):

تعرض أسد بحديقة كروجر الوطنية، بجنوب أفريقيا لهجوم شرس من قبل جاموس وحشي الذي هاجمه بقوة مفرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجاموس الوحشي وهو يتوجه نحو الأسد الجالس أسفل الشجيرات وحمله لأعلى ثم دار به وقذفه في الهواء ليسقطه أرضا ، فيما ظهر الأسد يفر من المكان بينما يعانى من إصابات شديدة ربما فقد حياته لاحقا بسببها.


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 35 دقيقة

باين عليه عجوز لو انه اسد في ريعان شبابه كان راح غلطه الجاموس

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 32 دقيقة

الاسد معاه ام الصبيان هههههههههه

[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 27 دقيقة

الأسد هزيل اما كبير في السن او مريض-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *