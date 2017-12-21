بالفيديو.. جاموس يهاجم أسد بوحشية غير متوقعة

أماني الغامدي(صدى):

تعرض أسد بحديقة كروجر الوطنية، بجنوب أفريقيا لهجوم شرس من قبل جاموس وحشي الذي هاجمه بقوة مفرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجاموس الوحشي وهو يتوجه نحو الأسد الجالس أسفل الشجيرات وحمله لأعلى ثم دار به وقذفه في الهواء ليسقطه أرضا ، فيما ظهر الأسد يفر من المكان بينما يعانى من إصابات شديدة ربما فقد حياته لاحقا بسببها.

