” حذيفة ” يهزم الإعاقة بحفظه للقرآن الكريم

نايف السالم(صدى):

تفوق الشاب حذيفة المشرعي 20 عاما، على إعاقته السمعية وتأتأته في النطق، بحفظه للقرآن الكريم، ونيله تقدير ممتاز بنسبة 92% في اختبارات جمعية ” خيركم ” في مسجد الرحمة بحي المروة.

ونشأ حذيفة في بيت قرآني، يحفظ فيه والدته وشقيقاته الكبيرات القرآن الكريم، وظهر لهم في بادئ الأمر بأنه أبكم، ولا يستطيع الكلام والتخاطب مع الأسوياء، ومن ثم التحق بمدارس خاصة ليتعلم لغة الإشارة.

وسارعت أسرته إلى طبيب زائر بإحدى مستشفيات جدة، ومن ثم بدأ تشخيصه وتبين له أنه بأنه يعاني من ضعف شديد في الأذن اليمنى، وضعف متوسط في اليسرى، ومن بعدها استعمل ” حذيفة ” سماعة أذن لتمكنه السمع ولو بصوت خافت.

والتحق ” حذيفة ” بحلقات القرآن رغبة منه في الحفظ، وبدأ بحفظ نصف صفحة، إلى أنه أصبح الوحيد بين زملائه بحفظ صفحتين يوميا، مستمرا على ذلك حتى ختم القرآن الكريم.