تجهيز 4000 مقعد للعوائل في لقاء الاتفاق والنصر

ماجد محمد(صدى):

جهزت إدارة ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام 4000 مقعد للعوائل، استعدادا للقاء الجماهيري المرتقب في الجولة 15 بين فريقي الاتفاق والنصر، وجاء ذلك تنفيذ لقرارات الهيئة العامة للرياضة، بالسماح للعوائل دخول مباريات كرة القدم بجدة والرياض والدمام، وخصصت البوابات الجنوبية والشمالية لاستقبالهم.

وأوضح خالد الحمين مدير ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، أنه يجرى الآن العمل على تهيئة الملعب للعوائل وقريبا سيتم الانتهاء، ولم يحدد موعد استقبالهم.

وقال الحمين إن الملعب جاهزا للقاء ويتوقع أن تكون المباراة جماهيرية كالعادة؛ خاصة لأن فريق النصر له شعبية كبيرة بالمنطقة الشرقية.