المواطنون يحيون ذكرى رحيل الملك عبدالله بوسم ” حبيب شعب “

نايف السالم(صدى):

تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، حبيب الشعب، حيث عبَر المواطنون عن حزنهم الشديد لرحيله، وذلك عبر منصة ” تويتر ” في وسميْن هما الأكثر تداولًا.

وأحيا المواطنون، هذه الذكرى، كاتبين أسمى عبارات الحزن والرثاء في الملك الراحل من خلال وسم ” ذكرى وفاة حبيب شعب عبدالله ” و وسم ” عبدالله بن عبدالعزيز “، حيث قال أحد المغردين :” إنّ الله يقذف الحُب في القلوب فلا تسأل مُحب لماذا أحبَبت. اللهم اغفر له وارحمه “.

ورثى آخر، الملك الراحل ” رحمه الله “، قائلًا :” تحت الثرى ميّت وبقلوبنا حيّ يالله عسى الجنّة مقرّك وملقاك رحمك الله ي ابو متعب “.

بينما أكد آخر أن الملك عبدالله كان أبًا للشعب قبل أن يكون حاكمًا، قائلًا :” رحم الله رجلاً كان لشعبه اباً قبل ان يكون حاكم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة “.

من جانبه، أشار حساب الردع السعودي إلى خيانة حمد بن خليفة للملك الراحل ونشر صورة للملك، معلقًا : ” اللهم ارحمه رحمة واسعه و اجعل قبره روضة من رياض الجنة.. في هذه الصورة يرى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخيانه مجسده في عاق الوالدين (حمد بن خليفة) الذي تأمر مع القذافي لاغتياله رحمه الله “.