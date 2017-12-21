سمو ولي العهد: المملكة تحرص على أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه

عادل الحربي(صدى):

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وأعربت دولتها خلال الاتصال عن ترحيب المملكة المتحدة بالإجراءات التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعادة فتح الموانىء بهدف تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الشعب اليمني الشقيق.

كما أكدت دولتها ضرورة مواصلة إجراءات التفتيش للحيلولة دون تهريب الأسلحة والصواريخ للأراضي اليمنية وتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة.

من جهته، أكد سمو ولي العهد حرص المملكة ودول التحالف على أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، وأمن الدول المجاورة، وعلى توفير كافة المساعدات والمواد الإغاثية الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.