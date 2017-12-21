” حساب المواطن ” يكشف عن اختلاف قيمة الاستحقاق وفقًا لعدة عوامل

علي القحطاني(صدى):

كشف ” حساب المواطن ” عن قيمة الاستحقاق، واختلافها لعدة عوامل داخل الأسرة، من بينها اختلاف قيمة الدخل، وعدد الأفراد، والأعمار.

وضرب ” حساب المواطن ” مثالًا، حول اختلاف قيمة الاستحقاق وفقًا للعوامل، أنه إذا كانت أسرة عددها مكون من 5 أشخاص وأعمار التابعين، 2 من بينهم أكبر من 18، وآخرين أقل من 18، وكان إجمالي الدخل 9 آلاف ريال سعودي، تصبح قيمة الاستحقاق 993.

أما إذا كانت أسرة أخرى تحمل نفس الصفات، ولكن إجمالي دخلها 15 ألف ريال سعودي، يكون قيمة الاستحقاق 433.

واذا كانت أسرة أخرى عدد أفرادها 5 أشخاص، وأعمار 4 من التابعين أكبر من 18، وإجمالي الدخل 9 آلاف ريال سعودي، فإن قيمة الاستحقاق تزيد لتصبح 1,146.