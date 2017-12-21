شركة الماجد تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
أعلنت شركة ” الماجد للعود ” عن توافر وظائف شاغرة بمقر الشركة بالرياض، وعلى من يرغب بالتقدم؛ يرجى إرسال السيرة الذاتية على :هنا
الوظائف المتاحة هي :
– رئيس عمليات الموارد البشرية
ويشترط أن يكون خبرة في إدارة عمليات الموارد البشرية لمدة 5 سنوات، وإجادة برنامج أوراكل، ساب، وخبرة في إدارة الأفراد، وإجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة، على ألا يقل المؤهل عن دبلوم.
– مشرف الأجور والاستحقاقات
ويشترط أن يكون خبرة في الإشراف على الرواتب والأجور لمدة 5 سنوات، وإجادة برنامج أوراكل، ساب، وإجادة اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، على ألا يقل المؤهل عن دبلوم.
– مشرف متابعة
ويشترط أن يكون خبرة كمشرف موارد بشرية لمدة 5 سنوات، وإجادة برنامج أوراكل، ساب، وإجادة اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، على ألا يقل المؤهل عن دبلوم.
– أخصائي شؤون موظفين
ويشترط أن يكون خبرة كمسؤول شؤون موظفين لمدة 3 سنوات، وإجادة برنامج أوراكل، ساب، وإجادة اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، على ألا يقل المؤهل عن دبلوم.
-مدير مصنع
ويشترط أن يكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات كمدير مصنع في مجال الأدوية، العطورات، مستحضرات التجميل، وحاصل على بكالوريوس صيدلة، ,ممتاز في اللغة الإنجليزية، ومهارات قيادة الأفراد.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6731 ] نشر منذ 22 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ايش كل الشروط هذي تروه مصنع عود
على شروطكم هذي يروح الواحد لشركات البترول افضل له