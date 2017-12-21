شركة الماجد تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” الماجد للعود ” عن توافر وظائف شاغرة بمقر الشركة بالرياض، وعلى من يرغب بالتقدم؛ يرجى إرسال السيرة الذاتية على :هنا

الوظائف المتاحة هي :

– رئيس عمليات الموارد البشرية

ويشترط أن يكون خبرة في إدارة عمليات الموارد البشرية لمدة 5 سنوات، وإجادة برنامج أوراكل، ساب، وخبرة في إدارة الأفراد، وإجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة، على ألا يقل المؤهل عن دبلوم.

– مشرف الأجور والاستحقاقات

ويشترط أن يكون خبرة في الإشراف على الرواتب والأجور لمدة 5 سنوات، وإجادة برنامج أوراكل، ساب، وإجادة اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، على ألا يقل المؤهل عن دبلوم.

– مشرف متابعة

ويشترط أن يكون خبرة كمشرف موارد بشرية لمدة 5 سنوات، وإجادة برنامج أوراكل، ساب، وإجادة اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، على ألا يقل المؤهل عن دبلوم.

– أخصائي شؤون موظفين

ويشترط أن يكون خبرة كمسؤول شؤون موظفين لمدة 3 سنوات، وإجادة برنامج أوراكل، ساب، وإجادة اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، على ألا يقل المؤهل عن دبلوم.

-مدير مصنع

ويشترط أن يكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات كمدير مصنع في مجال الأدوية، العطورات، مستحضرات التجميل، وحاصل على بكالوريوس صيدلة، ,ممتاز في اللغة الإنجليزية، ومهارات قيادة الأفراد.