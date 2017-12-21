الجيش اليمني يأسر قياديًا مقربًا من زعيم ميليشيا الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

قال الجيش اليمني إنه أسر قياديًا ميدانيًا مقربًا من قائد مليشيا الحوثي الإيرانية عبد الملك الحوثي.

وأكد مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش في جبهة حمك الواقعة بين محافظتي إب والضالع أسرت مشرف الميليشيا في إب المدعو حسين الحوثي، وثلاثة من مساعديه.

ووفقًا للمصدر في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، فإن الاستخبارات العسكرية للجيش اليمني، كانت ترصد تحركات القيادي الحوثي وتمكنت من الإيقاع به وأسره في نقطة عسكرية تابعة للواء 30 مدرع في منطقة العود.

وأضاف، أن المشرف الحوثي وهو من محافظة صعدة كان في جولة استطلاعية مع ثلاثة من مساعديه وحاول المرور بمركبته متخفيًا في الحاجز الأمني حينما وقع في الأسر.