السريحي: الحوثيون يطلقون ” الباليستي ” على الرياض بينما يهتفون كالقردة الموت لإسرائيل 

طلال الغامدي(صدى):

قال الكاتب سعيد السريحي، إن السرعة التي ينطلق بها الصاروخ الباليستي لا تترك وقتا طويلا بين لحظة إطلاقه ولحظة تدميره، غير أنه وقت كاف للحوثيين كي يتقافزوا مثل قردة جبال صنعاء هاتفين: الموت لإسرائيل الموت لأمريكا ويكملون مضغ بقايا القات الذي حشوا به أفواههم وهم يعدون صاروخهم الباليستي للإطلاق.

وأضاف السريحي في مقال له بعنوان ” المدة ما بين إطلاق صاروخ الحوثي وتدميره ” في صحيفة عكاظ أنه إذا لم يكن لنا بد من الاعتراف بأن الفكر العسكري قد تطور عند الحوثيين عما كان عليه في اليمن خلال حرب الخليج حين كان راديو صنعاء يعلن أن صواريخ صدام تمكنت من ضرب الرياض و ” عادت إلى قواعدها سالمة “، فإن علينا أن نعترف كذلك بأنهم من الحماس بحيث إنهم يعدون بياناتهم العسكرية مبكرا ودون انتظار لما تسفر عنه عملياتهم العسكرية، ولهذا أعلنوا عن نجاح صاروخهم الباليستي في ضرب قاعدة عسكرية غرب الرياض.