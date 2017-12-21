عبده خال: السعوديين ناموا ليلتهم حامدين شاكرين تلاشي الرعب الاقتصادي

علي القحطاني(صدى):

قال الكاتب عبده خال، أن السعوديين ناموا ليلتهم الماضية حامدين شاكرين تلاشي الرعب الاقتصادي الذي خيم على الرؤوس هذا العام تحديدا، إذ إن الإصلاحات الاقتصادية أثبتت أن لها أثرا مباشرا وإيجابيا على حياتهم.

وأضاف خال خلال مقاله ” التريليونية ومراقبة الأسعار ” بصحيفة عكاظ : ” ناموا وآذانهم مفتوحة طوال النهار بعد الإعلان ظلوا في حالة إصغاء لا يعرفون الكثير مما يحدث.. هؤلاء أنصتوا لكي يعرفوا:

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