إغلاق وتغريم بوفيهات ومطاعم بمدينة السيح لمخالفات صحية

أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج أمس 6 بوفيهات وغرمت مجموعة من المطاعم بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المطاعم والبوفيهات للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية.

وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .

وأفاد بأنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية ، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.