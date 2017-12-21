” الرميان “: تخصيص 51% من الإنفاق الكلي للصندوق على المشاريع العملاقة

عادل الحربي(صدى):

أكد المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أمس الأربعاء، أن إنفاق الصندوق سيبلغ نحو 83 مليار ريال خلال عام 2018، على أن يتم إنفاق 51% من هذا المبلغ بما يقدر بـ42 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والمشاريع العملاقة.

وأوضح ” الرميان خلال المؤتمر الصحفي حول أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص، أنه سيتم تخصيص 16.5 مليار ريال من هذا المبلغ على الشركات التي يساهم فيها الصندوق، حيث تحتاج هذه الشركات إلى استثمارات جديدة أو زيادة في رأس المال.

وأشار إلى أن الصندوق سينفق حوال 14 مليار ريال في مواصلة استثماراته في مشاريع القطارات مثل مشروع سار وقطار الحرمين، كما سيتم تخصيص 10 مليارات ريال للقطاعات الجديدة.