غدا.. أربع محاضرات دعوية بتعاوني الملحاء في جازان
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان غدًا، أربع محاضرات دعوية، الأولي بعنوان “أسباب حسن الخاتمة ” يلقيها مشاري بن محمد الكثيري بجامع فرشة الملحاء، والثانية بعنوان “التوكل على الله ” يلقيها عبدالله بن محمد الصبيح بمسجد بني الخال بأم الخبر.
وتحمل المحاضرة الثالثة عنوان ” نداءات الرحمن لأهل الايمان ” يلقيها محمد بن عبدالله الوشيقري , بجامع أبو بكر الصديق بالمحلة غوان، فيما تقام المحاضرة الرابعة في جامع كريت بأبو القعايد بعنوان ” التوكل على الله ” ويلقيها محمد بن ناصر الحنيحن.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6742 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يوفق الجميع