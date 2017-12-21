غدا.. أربع محاضرات دعوية بتعاوني الملحاء في جازان

تركي السالم(صدى):

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان غدًا، أربع محاضرات دعوية، الأولي بعنوان “أسباب حسن الخاتمة ” يلقيها مشاري بن محمد الكثيري بجامع فرشة الملحاء، والثانية بعنوان “التوكل على الله ” يلقيها عبدالله بن محمد الصبيح بمسجد بني الخال بأم الخبر.

وتحمل المحاضرة الثالثة عنوان ” نداءات الرحمن لأهل الايمان ” يلقيها محمد بن عبدالله الوشيقري , بجامع أبو بكر الصديق بالمحلة غوان، فيما تقام المحاضرة الرابعة في جامع كريت بأبو القعايد بعنوان ” التوكل على الله ” ويلقيها محمد بن ناصر الحنيحن.