بالفيديو.. عريس يستعرض مهارته في الكونغ فو بالقفز إلى العروس

متابعات(صدى):

أثار شاب ذهول عائلته والحضور خلال حفل زفافه عندما عبر عن فرحته لخروج عروسه على خشبة المسرح بحركات بهلوانية أبهرت الحضور.

وظهر العريس في مقطع فيديو متداول وهو يستعرض مهاراته في الكونغ فو، وظهر يقفز في الهواء مرتين بكل ثقة حتى وصل إلى عروسه وعانقها.

ويمكن سماع صرخات الضيوف عندما رأوا المشهد، وصفقوا للعريس إعجابا بقفزاته العالية.