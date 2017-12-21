بالفيديو.. عريس يستعرض مهارته في الكونغ فو بالقفز إلى العروس
أثار شاب ذهول عائلته والحضور خلال حفل زفافه عندما عبر عن فرحته لخروج عروسه على خشبة المسرح بحركات بهلوانية أبهرت الحضور.
وظهر العريس في مقطع فيديو متداول وهو يستعرض مهاراته في الكونغ فو، وظهر يقفز في الهواء مرتين بكل ثقة حتى وصل إلى عروسه وعانقها.
ويمكن سماع صرخات الضيوف عندما رأوا المشهد، وصفقوا للعريس إعجابا بقفزاته العالية.
Kungfu wedding.
Posted by PearVideo on Tuesday, December 19, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24264 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه هههههههههه
بق لك شوية نشاااااط يبو
باقي وراااااك خط😂😂😂😂😂
انسان[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 49 دقيقة
زوجته باين عليها مززززه تستاهل اللي يتقطع علشانها😁