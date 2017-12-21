  • الخميس 21

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. عريس يستعرض مهارته في الكونغ فو بالقفز إلى العروس

بالفيديو.. عريس يستعرض مهارته في الكونغ فو بالقفز إلى العروس

بالفيديو.. عريس يستعرض مهارته في الكونغ فو بالقفز إلى العروس
متابعات(صدى):

أثار شاب ذهول عائلته والحضور خلال حفل زفافه عندما عبر عن فرحته لخروج عروسه على خشبة المسرح بحركات بهلوانية أبهرت الحضور.

وظهر العريس في مقطع فيديو متداول وهو يستعرض مهاراته في الكونغ فو، وظهر يقفز في الهواء مرتين بكل ثقة حتى وصل إلى عروسه وعانقها.

ويمكن سماع صرخات الضيوف عندما رأوا المشهد، وصفقوا للعريس إعجابا بقفزاته العالية.

Kungfu wedding.

Kungfu wedding.

Posted by PearVideo on Tuesday, December 19, 2017

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 49 دقيقة

زوجته باين عليها مززززه تستاهل اللي يتقطع علشانها😁

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *