عبدالرحمن اللاحم يكتب: ” المحاكم للمنقبات فقط ” 

عادل الحربي(صدى):

انتقد الكاتب عبد الرحمن اللاحم، عودة عبارة ” تغطَّي يا مَرَهْ ” ، وهي العبارة الشهيرة التي بدأت بالانحسار في محيطنا الاجتماعي، بسبب وعي الناس ومعرفتهم لحقوقهم وتقديسهم لحرياتهم الشخصية.

وقال اللاحم في مقال له بعنوان: ” المحاكم للمنقبات فقط ” في صحيفة عكاظ: يبدو أنها عادت من جديد، لكن هذه المرة تسللت إلى المؤسسات الحكومية مع ظهور ظاهرة الموظف المحتسب، الذي يلزم المراجعات بأن يغطين وجوههن كشرط لتقديم الخدمة، ولعل آخر حادثة في سلسلة الاحتساب الوظيفي كان مسرحها المحكمة العامة بالرياض، حيث قام أحد القضاة بإخراج محامية متدربة من مبنى المحكمة بالقوة من خلال الشرطة، لأنها كانت كاشفة الوجه.