حمود أبو طالب: المواطن سيتعامل مع ميزانية هذا العام بشكل غير مسبوق

حمود العنزي(صدى):

قال الكاتب حمود أبو طالب، إن المواطن سيتعامل مع ميزانية هذا العام بشكل غير مسبوق، لأنها ميزانية غير مسبوقة تأتي في ظروف غير مسبوقة.

وأضاف أبو طالب، في مقال له بعنوان ” المواطن الشريك ” بصحيفة عكاظ، أن الميزانية هائلة فحين يقترب رقمها من التريليون ريال فإنها أضخم ميزانية في تأريخنا، مثلت أكبر تحدٍ نمر به، فقد كانت أفضل التوقعات لا تصل إلى أقل من المستوى الذي وصلته.

وتابع أبو طالب: المملكة كانت وما زالت ملتزمة بنفقات استثنائية ضخمة لحماية أمنها من عدة جهات، وكذلك إنشاء مشاريع تنموية جديدة مختلفة بمبالغ ضخمة، في ظل سعر منخفض للبترول ووضع انتقالي حساس من مرحلة سابقة إلى مرحلة جديدة كلياً في جميع تفاصيلها، لكن الدولة حققت توازنا رائعا في تقليص العجز وزيادة الدخل بشكل كبير.