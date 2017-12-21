الفالح يفضح أكاذيب وإدعاءات مخاوف المستثمرين بعد حملة الفساد برد حاسم
أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن القضاء على جيوب الفساد في المملكة أمر مطمئن للمستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمرين تفاعلوا مع الحملة بزيادة شهيتهم للاستثمار فيها.
وشدد الفالح، في تصريحات لصحيفة ” فايننشال تايمز ” البريطانية، على ” أنه ودون أي مبالغة فإن هاتفي لا يتوقف عن الرنين ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24264 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف حالك أنت طيب🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6742 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله