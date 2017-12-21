  • الخميس 21

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الفالح يفضح أكاذيب وإدعاءات مخاوف المستثمرين بعد حملة الفساد برد حاسم

الفالح يفضح أكاذيب وإدعاءات مخاوف المستثمرين بعد حملة الفساد برد حاسم

الفالح يفضح أكاذيب وإدعاءات مخاوف المستثمرين بعد حملة الفساد برد حاسم
حمود العنزي(صدى):

أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن القضاء على جيوب الفساد في المملكة أمر مطمئن للمستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمرين تفاعلوا مع الحملة بزيادة شهيتهم للاستثمار فيها.
وشدد الفالح، في تصريحات لصحيفة ” فايننشال تايمز ” البريطانية، على ” أنه ودون أي مبالغة فإن هاتفي لا يتوقف عن الرنين ” .


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6742 ] نشر منذ 33 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *