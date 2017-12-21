أول تحرك جزائري لتخفيف التوتر مع المملكة

الجزائر(صدى):

أصدر المدير العام للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني الهامل، قرار بإقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في ولاية أم البواقي، التي شهدت واقعة الإساءة للمملكة خلال مباراة كرة قدم.

وأفادت صحيفة ” الشروق ” الجزائرية، بأن المدير العام للأمن الوطني أنهى مهام رئيس أمن ولاية أم البواقي عميد أول بوصوف عبد السلام، وأمر بتعيين نائب رئيس أمن ولاية قسنطينة عميد أول للشرطة ربيعي عبد القادر خلفًا له، كما أقال المدير العام للأمن الوطني أيضًا رئيس أمن دائرة عين مليلة، وذلك بتهم التقصير في القيام بالواجبات ومراقبة الأوضاع داخل الملعب وعلى أرضية المدرجات.