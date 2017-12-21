الكويت تفتح تحقيقا في صفقة طائرات مع إيرباص
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أمر بالتحقيق في صفقة طائرات من طراز ” كاراكال ” مع شركة ” إيرباص “.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” ، عن الصالح قوله : ” بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية حول صفقة مروحيات ” كاراكال “، تقرر إحالة ذات الموضوع إلى #ديوان_المحاسبة لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنه بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء “.
وتضمنت الصفقة المذكورة مع شركة ” إيرباص ” لصناعة الطائرات توريد 30 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز ” كاراكال ” بقيمة مليار يورو (1.19 مليار دولار) إلى الكويت.
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