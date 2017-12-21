الكويت تفتح تحقيقا في صفقة طائرات مع إيرباص

الكويت(صدى):

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أمر بالتحقيق في صفقة طائرات من طراز ” كاراكال ” مع شركة ” إيرباص “.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” ، عن الصالح قوله : ” بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية حول صفقة مروحيات ” كاراكال “، تقرر إحالة ذات الموضوع إلى #ديوان_المحاسبة لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنه بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء “.

وتضمنت الصفقة المذكورة مع شركة ” إيرباص ” لصناعة الطائرات توريد 30 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز ” كاراكال ” بقيمة مليار يورو (1.19 مليار دولار) إلى الكويت.