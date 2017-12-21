البنتاجون: 120 غارة جوية على القاعدة باليمن

واشنطن(صدى):

شنت القوات الأمريكية، أكثر من 120 غارة جوية ضد متطرفين في اليمن هذا العام في إطار حملة تعززت مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال مسؤولون إن غالبية الغارات الجوية استهدفت تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، الذي تقول الولايات المتحدة إنه يخطط لتنفيذ اعتداءات على أراضيها.

ونفذت وزارة الدفاع الأميركية ضربات ضد الفرع اليمني لتنظيم داعش الذي تقول وزارة الدفاع الأمريكية أنه تضاعف حجما على مدى العام الماضي، وبالإضافة إلى الغارات، التي يرجح أن تكون بغالبيتها نفذت بواسطة طائرات مسيّرة (من دون طيار)، شنت القوات الأميركية سلسلة من العمليات الميدانية.