خالد السليمان: ضريبة القيمة المضافة ستشمل أيضا السلع الأساسية

قال الكاتب خالد السليمان، إنه وفقا لما نشرته بعض الصحف عن مصدر في هيئة الزكاة والدخل فإن ضريبة القيمة المضافة ستشمل أيضا السلع الأساسية، ولو صح هذا فإنه مخالف لما تم تأكيده سابقا عن أن السلع الأساسية ستسثنى من الضريبة !

وأضاف السليمان، في مقال له تحت عنوان ” شد الحزام وقدرة المجتمع ” في صحيفة عكاظ أنه خلال أيام قليلة سيبدأ احتساب الضريبة على السلع وستحسم الأسواق الحال، وفي كل الأحوال فإن السلع الأساسية يجب أن تبقى مستثناة من أي شكل من أشكال الضرائب، فهذا ما قيل لنا عندما بدأ تسويق فكرة ضريبة القيمة المضافة، ومحاولة إقناعنا بها، و لا يجب أن يفاجئ المجتمع بتطبيقها حتى على السلع التي لا يستغني عنها الفقير قبل الغني !