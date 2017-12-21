التحالف يقتل عشرات الحوثيين ويدمر مركبات عسكرية ودبابات

فهمي محمد(صدى):

قتل عشرات المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران في قصف شنته طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن على معاقل للمتمردين، اليوم الخميس.

واستهدف القصف مواقع للحوثيين في مناطق حيس والجراحي والحسينية في الساحل الغربي للبلاد، مما أدى إلى مقتل 43 مسلحا حوثيا على الأقل وجرح العشرات.

ودمر القصف أيضا 8 مركبات عسكرية ودبابات لميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي، الذي يشهد منذ أسابيع تكثيفا للمعارك التي تخوضها القوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، ضد المتمردين.