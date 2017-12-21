العثور على 6 جثث معلقة على جسور بالمكسيك

مكسيكو سيتي(صدى):

عثرت السلطات في المكسيك، على جثث 6 رجال تتدلى من 3 جسور قرب منتجع لوس كابوس في شبه جزيرة باها كاليفورنيا، أمس الأربعاء.

ولم تقدم السلطات تفاصيل بشأن ملابسات قتلهم، لكن عصابات المخدرات تمثل بجثث ضحاياها بأماكن عامة في أغلب الأحيان لإرهاب خصومها.

وقالت السلطات بولاية تشيواوا شمالي البلاد، قبل يومين، إن 12 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات بين جماعات مسلحة.