ألمانيا تعتقل شابا خطط لهجوم باسم داعش

برلين(صدى):

اعتقلت السلطات الألمانية، أمس الأربعاء، شابا في التاسعة والعشرين من العمر يشتبه في أنه كان يعتزم تنفيذ هجوم باسم تنظيم داعش المتشدد.

وقالت النيابة العامة المكلفة جرائم الإرهاب إن ” شبهات قوية تحوم حول داسبار و. بمساندة تنظيم داعش والانتماء إليه والتحضير لعمل عنيف “، وقد أوقفته القوات الخاصة في الشرطة الألمانية.

وكان ينوي على ما يبدو أن يقتحم بسيارة جمعا من الناس في حلبة للتزلج في ساحة في مدينة كارلسروه جنوب غرب ألمانيا.

وقد رصد المشتبه فيه المكان في آخر أغسطس، وفقا للبيان الذي أضاف أن الشاب حاول أن يعمل في شركة لتسليم الطرود، لكنه لم يفلح.

وتقول النيابة العامة إنه بثّ بين أبريل ويوليو من العام 2015 مقاطع دعائية لتنظيم داعش على الإنترنت. وفي يونيو من العام نفسه، غادر ألمانيا متجها للعراق، وعاد منه في مارس من العام 2016.