حالة الطقس المتوقعة اليوم

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.