محافظة الداير بني مالك تعزز تسويق البن بمعرض متخصص

عادل الحربي(صدى):

دشن محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني، معرض البن في نسخته الخامسة وذلك بحي عرقين بالمحافظة.

وأطلع الشمراني على أركان المعرض الذي يشارك فيه 40 مزارعًا ، ويمثل فرصة للتعريف بمنتجات وزراعة البن وفتح منفذ مهم لبيعه دعماً لمزارعي البن البالغ عددهم في منطقة جازان نحو 800 مزارع في محافظات القطاع الجبلي الداير ، وفيفا ، والعيدابي ، وهروب ، والرّيث ، والعارضة ، منهم 563 مزارعًا في محافظة الداير بني مالك، فيما وصلت أعداد أشجار البن إلى نحو 100 ألف شجرة في جميع القطاع الجبلي بالمنطقة منها نحو 42 ألف شجرة بن في الداير ، كما تجول في مختلف الأقسام التي تشمل مشاركة غرفة جازان ، وجناحًا يمثل مبادرة أرامكو السعودية لدعم مزارعي البن من خلال شراكتها مع الجمعية الخيرية بمحافظة الداير لدعم مزارعي البن ، إلى جانب مشاركة هيئة تطوير المناطق الجبلية بتوزيع أكثر من 10 آلاف شتلة بن على المواطنين ومرتادي المعرض .

إثر ذلك بدأ حفل الافتتاح ، حيث ألقى يحيى النخيفي كلمة المزارعين مؤكدًا أنهم يعولون على انطلاق المعرض في نسخته الخامسة ليكون استمرارًا للأعوام الماضية في تعزيز الاهتمام بالبن كمنتج اقتصادي ، مبرزًا النتائج الملموسة لذلك الاهتمام من خلال توافد مراكز البحث العلمي والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى التي اهتمت بمنتج البن وعززت زراعته والمحافظة عليه وتطويره ، لافتًا النظر إلى أن البن يحتل جزءًا رئيسيًّا من وجود الإنسان في المناطق الجبلية مما يستدعي الحفاظ على زراعته ودفعه للواجهة الاقتصادية يقينًا بنجاحه .

كما تابع الحضور فيلمًا وثائقيًا عن معرض البن منذ انطلاقته في العام 1435هـ وتطوره خلال النسخ الماضية من خلال تكثيف جهود استثمار المنتج ونشر ثقافة زراعة البن وتجويده .

فيما ألقى رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الداير بني مالك سلمان بن مفرح المالكي، كلمة استعرض خلالها مراحل الإعداد والعمل لتنظيم المعرض الذي بات سمة تتصف بها المحافظة كل عام ، وموعدًا ينتظره مزارعوا البن لتسويق منتجاتهم ، كما تابع الحضور عرضًا فنيًّا بعنوان ” بن الجبال وعزم الرجال ” ، وذلك بمصاحبة فرقة الفنون الشعبية .

من جهته ألقى محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني كلمة أثنى فيها على اهتمام سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمعرض البن ورعايته ، حتى حقق أهدافًا إيجابية عادت على المزارعين بالفائدة وعززت زراعته والتوسع في إنتاجه ، فحافظ المزارعون بذلك على شجرة البن استمرارًا لعناية الآباء والأجداد بهذه الثروة الاقتصادية الكبيرة ، معربًا عن تقديره لكافة المساهمين في تنظيم المعرض ، وللمزارعين على جهودهم ومشاركتهم .

وفِي ختام الحفل جرى تكريم الداعمين والإدارات الحكومية المتعاونة والشركاء والمتعاونين في التنظيم .