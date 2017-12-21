المالية تكشف أسباب عدم ضم الأموال المستردة من قضايا الفساد للميزانية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن أسباب تجنب وزارة المالية احتساب الأموال المستردة من موقوفي قضايا الفساد ضمن إيرادات ميزانيتي عامي 2017 أو 2018.

وأكدت المصادر، أن هناك أسبابا لاتخاذ هذا القرار في مقدمتها عدم سيولة تلك الأموال واحتياج عودتها من الخارج لوقت طويل كونها توجد صور أصول وأموال مجمدة خارج المملكة، موضحة أن الأموال المستردة سيتم إنفاقها على مشاريع التنمية في كل المجالات، وفقا لصحيفة عكاظ.