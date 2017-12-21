شرطة الجوف تكشف ملابسات المضاربة الجماعية في القريات

علي العنزي(صدى):

كشفت شرطة منطقة الجوف، ملابسات مقاطع فيديو متداولة لمضاربة بين مجموعة من الأشخاص انتهت بمطاردة لمحاولة دهس أحدهم.

وأكد المتحدث الإعلامي بشرطة الجوف المقدم يزيد النومس، أن مركز شرطة المطار بمحافظة القريات استقبل بلاغا من شخصين بالعقد الثاني من العمر بتعرض مركبتهما لصدم متعمد من قِبل قائد سيارة من نوع ” هايلكس ” ، قبل أن يقوما بالاعتداء عليهما بالضرب أيضا.

وأضاف النومس أنه خلال إجراء الاستدلال حضر قائد المركبة ” الهايلكس ” وادعى تعرضه للاعتداء عليه هو وزميله من قِبل الشخصين اللذين ظهرا في المضاربة، وأن الشرطة استكملت إجراءات الاستدلال الأولية مع جميع الأطراف، مبيناً أنها أودعت الحدث دار الملاحظة الاجتماعية وتعمل على إيقاف باقي أطراف القضية، كما أشعرت النيابة بتفاصيل الواقعة.