تفاصيل جديدة في قضية المعلم المعتدى عليه من قبل ” 3 أشقاء ” في مدرسة

عادل الحربي(صدى):

كشف المعلم محمد خواجي تفاصيل جديدة حول الاعتداء عليه من قبل 3 أشخاص، قال إنهم أشقاء لأحد الطلاب في المدرسة التي يعمل بها ” الفطيحة المتوسطة والثانوية ” ، مبينا أن شقيقهم أحدث فوضى أثناء الدرس مع آخرين، وطلب منه مقابلة المدير إلا أنه اعتدى عليه بالضرب.

وأضاف خواجي: ” الطالب هددني في اليوم الذي سبق الحادثة، وأثناء شرحي للدرس في الصف الثاني المتوسط أثار مجموعة من الطلاب ضجيجا في الفصل، فنهيتهم عن ذلك وأكملت الدرس، إلا أن الطالب المعني استمر في إثارة الفوضى والتشويش على زملائه، فطلبت منه الخروج لمقابلة المدير لأتفاجأ باعتدائه عليّ بالضرب والفرار من المدرسة، ووثقت الحادثة بمحضر لدى الإدارة، وعند مغادرتي المدرسة تفاجأت به يلاحقني بسيارته، ويحلف على أن يدوس غدا على ظهري “.

وطالب خواجي وزير التعليم برد اعتباره، ونقله من المدرسة التي حدث فيها الاعتداء؛ لأنه حسب قوله فقد كرامته وهيبته أمام طلابه وزملائه، مطالبا بالتحقيق العاجل في الحادثة.