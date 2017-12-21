  • الخميس 21

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حساب المواطن يوضح المستحقين لصرف الدفعة الأولى

حساب المواطن يوضح المستحقين لصرف الدفعة الأولى

حساب المواطن يوضح المستحقين لصرف الدفعة الأولى
علي القحطاني(صدى):

 

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” أن كافة المواطنين الذين سجلوا بياناتهم قبل 9 نوفمبر الماضي سيتم الصرف لهم في الدفعة الأولى، اليوم الخميس.

وتفاعل حساب ” خدمة العملاء ” التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المغردين والذي قال إنه سجل في بداية فتح باب التسجيل مباشرة، ويريد أن يعرف موعد الصرف له.

وقال الحساب: ” في حال تسجيلك قبل تاريخ 9 نوفمبر ستكون من الدفعة الأولى، ومن 9 نوفمبر إلى 16 ديسمبر ستكون من الدفعة الثَّانِية، وفي حال كان التسجيل بعد 16 ديسمبر ستكون من الدفعة الثالثة ”


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *