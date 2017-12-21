حساب المواطن يوضح المستحقين لصرف الدفعة الأولى

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” أن كافة المواطنين الذين سجلوا بياناتهم قبل 9 نوفمبر الماضي سيتم الصرف لهم في الدفعة الأولى، اليوم الخميس.

وتفاعل حساب ” خدمة العملاء ” التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المغردين والذي قال إنه سجل في بداية فتح باب التسجيل مباشرة، ويريد أن يعرف موعد الصرف له.

وقال الحساب: ” في حال تسجيلك قبل تاريخ 9 نوفمبر ستكون من الدفعة الأولى، ومن 9 نوفمبر إلى 16 ديسمبر ستكون من الدفعة الثَّانِية، وفي حال كان التسجيل بعد 16 ديسمبر ستكون من الدفعة الثالثة ”