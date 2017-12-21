فيديو.. التحالف يكشف تفاصيل الأهداف العسكرية التي تم تدميرها لمليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

قدم المتحدث الرسمي باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، شرحا مفصلا مدعوما بمقاطع فيديو لعمليات استهداف لمواقع عسكرية داخل صعدة وصنعاء وعلى الحدود بين البلدين.

وفيما يلي أبرز المواقع التي تم تدميرها داخل اليمن وعلى الحدود:

– تدمير صواريخ باليستية إيرانية الصنع، وقواعد صواريخ أرض أرض في صعدة، ونرى انبعاث الانفجارات التابعة للتدمير لأكثر من 5 ساعات.

– استهداف وتدمير مقر لقيادات حوثية، وهو عبارة عن منزل يستخدمونه للاجتماعات.

– استهداف معسكر شعب المقضض جنوب صعدة، ويوجد به غرف ومبنى تحت جرف جبلي يتواجد به أفراد تابعون لميليشيا الحوثي.

– تدمير مستودع مدفون تحت الأرض يوجد به أسلحة للميليشيا الحوثية في شعب المقضض.

– استهداف مبنى لتجمع لقياديي الحوثي في محافظة حجة.

– استهداف عدد من الحاويات الصواريخ الساحلية التي تشكل خطرا على الملاحة الدولية.

– تدمير قارب مفخخ من نوع “شرك 33” في الحديدة قبل تنفيذه عمليات عدائية.

– تدمير عربة محمّلة بصواريخ جنوب قرية العبيد بالحديدة.

– تم استهداف مستودعات أسلحة ومخابئ قيادات عسكرية حوثية.

– استهداف معسكر تدريبي في الحديدة يتواجد فيه من 400 إلى 600 متدرب.

– إحباط عملية استهداف قوارب مفخخة في جزيرة “البادي” بالبحر الأحمر لإعاقة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

– استهداف وتدمير عربة تحمل راداراً في مطار الحديدية.

– استهداف وتدمير رادار ساحلي من نوع “جارمن” في شمال غرب ميناء الخوخة بالحديدة.

– استهداف وتدمير عربة تموين وعربة أخرى تنقل مقاتلين للجبهة في محافظة مأرب.

– استهداف وتدمير رادار تحت الأشجار في محافظة تعز، جنوب مرسى الفجرة.

– استهداف وتدمير مخازن وتجمع للمقاتلين داخل مبنى وكذلك مدخل نفق وتخزين وتجهيز صواريخ أرض أرض في معسك العمد.

– تدمير غرفة تهوية وتخزين صواريخ أرض أرض في مخيم العمد الذي كان يتبع الحرس الجمهوري بصنعاء.

– تدمير عربة محملة بالأسلحة والذخائر في معسكر ريمة حميد بـصنعاء.

– استهداف عربات مسلحة وعربات تموين ومدفع هاون كانت متوجهة إلى منطقة العمليات.

– استهداف وتدمير عربة تجر مدفع.

– تدمير شاحنة محمّل عليها صاروخ بالسيتي ومصدر حراري.

– استهداف 6 مقاتلين جنوب غرب صبحطل حاولوا التسلل لأراضي المملكة.

– استهداف 5 مقاتلين يحاولون التسلل للأراضي السعودية.

– استهداف مقاتلين في خندق عميق داخل الأرض على الحدود.

– استهداف عربة وعناصر حوثية حاولوا التسلل إلى حدود المملكة.