تسجيل صوتي يكشف تفاصيل تقلب الموازين في قضية بطلة ” عندي ظروف “

أماني الغامدي(صدى):

في محاولة لتبرئة نفسه من القضية المنظورة الآن أمام المحاكم المصرية، والمتهمة فيها الفنانة ” شيما ” بالتحريض على الفسق والفجور، في أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان ” عندي ظروف ” ، سرَّب مخرج الفيديو كليب، مقطعًا صويتًا لـ ” شيما ” تطلب خلاله أن يظهرها عارية لتتمكن من الشهرة سريعًا.

ووفقًا للمكالمة الصوتية، الذي أًذيع عبر برنامج العاشرة مساءًا الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، فقد خاطبت ” شيما ” مخرج الكليب، قائلة : ” بقولك إيه انت شيل اللي انت شايفه وحش والمشاهد اللي احنا اتفقنا عليها حطها، وطلعني حلوة أبوس ايدك ده أول حاجة ليّا والنبي، وطلعني عريانة “.