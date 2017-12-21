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تسجيل صوتي يكشف تفاصيل تقلب الموازين في قضية بطلة ” عندي ظروف “

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل تقلب الموازين في قضية بطلة ” عندي ظروف “
أماني الغامدي(صدى):

في محاولة لتبرئة نفسه من القضية المنظورة الآن أمام المحاكم المصرية، والمتهمة فيها الفنانة ” شيما ” بالتحريض على الفسق والفجور، في أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان ” عندي ظروف ” ، سرَّب مخرج الفيديو كليب، مقطعًا صويتًا لـ ” شيما ” تطلب خلاله أن يظهرها عارية لتتمكن من الشهرة سريعًا.

ووفقًا للمكالمة الصوتية، الذي أًذيع عبر برنامج العاشرة مساءًا الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، فقد خاطبت ” شيما ” مخرج الكليب، قائلة : ” بقولك إيه انت شيل اللي انت شايفه وحش والمشاهد اللي احنا اتفقنا عليها حطها، وطلعني حلوة أبوس ايدك ده أول حاجة ليّا والنبي، وطلعني عريانة “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2087 ] نشر منذ 46 دقيقة

خلاص تحقق مرادها صارت مشهوره لدرجة انها مسجونه من قوة الشهره 😂💔

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