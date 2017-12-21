منع دخول مرافقي الوافدين إلى المملكة في هذه الحالة

طلال الغامدي(صدى):

أكدت وزارة الخارجية، على وزارة الحج والعمرة وجميع بعثات المملكة في الخارج، على عدم منح تأشيرات دخول إلى المملكة لمرافقي الوافدين، في حالة عدم حملهم جوازات سفر مستقلة، سواء كان قدومهم بتأشيرة زيارة أو استقدام.

وأبلغت وزارة الحج والعمرة بدورها الشركات والمؤسسات بعدم منح المرافقين تأشيرات دخول إلى المملكة إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر مستقلة، حيث تعمل المديرية العامة للجوازات على أخذ البصمة من جميع القادمين للمملكة، وهو ما يتطلب حملهم جواز سفر مستقلاً.