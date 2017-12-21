صعوبات في الدخول لـ ” حساب المواطن ” بسبب ضغط الزيارات

علي القحطاني(صدى):

فوجئ مواطنون، بعدم قدرتهم على الدخول للموقع الإلكتروني لبرنامج ” حساب المواطن ” وذلك بسبب الضغط الكثيف عليه من قِبل الزوار بعد انطلاق أعمال صرف المبالغ الخاصة بالمستحقين.

ويحاول بعض الوارد أسماؤهم ضمن الدفعة الأولى للصرف في الدخول للموقع من أجل البحث عن آلية الاستحقاق التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق الخاصة بهم.

يذكر أن برنامج ” حساب المواطن ” ، قد بدأ بالساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، في إيداع المبالغ الخاصة بالمستحقین في الدفعة الأولى، داعياً المستفیدين الراغبين في معرفة قیمة الاستحقاق لاستخدام الحاسبة التقديرية.