بالصور.. شرطة العرضيات تضبط العديد من مخالفي الأنظمة والإقامة

سعيد القرني(صدى):

نفذ مركز شرطة محافظة العرضيات، مساء أمس الأربعاء، حملة أمنية ضد مخالفي الأنطمة والإقامة والعمل بقيادة ميدانية من قبل النقيب منصور علي الغامدي، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وشملت الحملة، العديد من قرى المحافظة وأسفرت الحملة الأمنية عن القبض على عدد من المخالفين والمخالفات لنظام الإقامة والعمل، وتم إحالتهم للجوازات تمهيدا لترحيلهم.

الجدير بالذكر أن شرطة محافظة العرضيات تقوم بشكل مستمر بحملات ميدانية لتعقب مخالفي الأنظمة والإقامة والعمل.