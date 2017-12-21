هذه هي النسبة الحقيقية لضريبة القيمة المضافة تفصح عنها ” الزكاة “

حمود العنزي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة، في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن قيمة ضريبة القيمة المضافة على السلع، أثارت جدلًا واسعًا بين أوساط العملاء، سواء المستهلكين، أو أصحاب الأعمال منهم.

ونصَّت التدوينة على الآتي : ” فرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، بما يزيد عن 25% من قيمة السلعة أو الخدمة، وليست 5% كما فهمها البعض ” .

وتوجه أحد المستهلكين، عبر ” تويتر ” بالسؤال عن الضريبة للمستهلك للسلعة المتداول بيعها عِدة مرات لأكثر من تاجر، فيما تساءل صاحب عمل، عن آلية حساب ضريبة السلعة عند بيعها للمستهلك، وذلك بعد إضافة ضريبة مسبقة على المنتج الأصلي للسلعة.

وأجابت ” الهيئة العامة ” على السؤالين، في تدوينة واحدة، أوضحت فيها أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض في كل مرحلة من مراحلة سلسلة الإمداد، بداية من انتاج السلعة وحتى وصولها للمستهلك النهائي، مرورًا بمرحلة التوزيع والتداول فيما بين تجار التجزئة.