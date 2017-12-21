فيديو.. بايرن ميونيخ يصعد لنصف نهائي الكأس بهدفين في دورتموند

برلين(صدى):

بلغ بايرن ميونيخ دور الثمانية لكأس ألمانيا، بعد فوزه 2-1 على غريمه بروسيا دورتموند حامل اللقب.

وسدد بطل ألمانيا مرتين في إطار المرمى في بداية قوية قبل أن يضعه جيروم بواتنج في المقدمة بعد 12 دقيقة.

وضاعف توماس مولر الغلة في الدقيقة 40 في وقت لم يبد دورتموند أي مقاومة تذكر وأهدر العملاق البافاري نصف دستة فرص خطيرة أخرى في شوط أول من جانب واحد، لكن بايرن تراجع في الشوط الثاني ليسمح لدورتموند بالعودة ليقلص أندريه يارمولينكو النتيجة من ضربة رأس بعد أن أفلت من الرقابة في الدقيقة 77.

وزاد دورتموند، الذي فاز في مباراتيه الأخيرتين تحت قيادة مدربه الجديد بيتر شتوجر، من الضغط بغية إدراك التعادل، لكن تسديدات لاعبيه حادت عن المرمى، بينما فشل ألكسندر إيزاك وسقراطيس باباستاتوبولوس في التسجيل من مدى قريب.

وحجز باير ليفركوزن أيضا مكانه في الدور المقبل بالفوز 1-صفرعلى بروسيا مونشنجلادباخ، بينما تقدم شالكه وفيردر بريمن إضافة إلى ماينتس الذي فاز على شتوتغارت 3-1 الثلاثاء.