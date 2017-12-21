مفاجأة غير سارة في انتظار محلات الذهب الفترة المقبلة

علي القحطاني(صدى):

بعدما وردت عدة شكاوِ من بائعين سعوديين، وألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أصحاب محلات الذهب والمجوهرات والمستلزمات النسائية، بعدم تشغيل العاملين أكثر من 8 ساعات يوميًا، متوعدة المخالفين للقرار بالملاحقة الأمنية وتوقيع الغرامات.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة رصدت 7827 مخالفة، من خلال 70.9922 زيارة نفذتها للتحقق من تطبيق أنظمة سوق العمل ومتابعة التوطين، في الأشهر الـ3 الماضية، موضحًا أن قيمة المخالفات المترتبة على ما تم ضبطه خلال تلك الفترة، بلغت 138.255 مليون ريال.