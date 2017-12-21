النفط يصعد مدعوما بهبوط في المخزونات الأمريكية

واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، مدعومة بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار إغلاق خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر، على الرغم من زيادة في نشاط التكرير.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 76 سنتا أو ما يعادل 1.19 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.56 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 58.09 دولار للبرميل.

ومع استبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، فإن مخزونات النفط الأميركية تبلغ 436.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2015.

وقال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن التزام أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين باتفاق التخفيضات الإنتاجية يبلغ 122 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ بدأ تنفيذ الاتفاق في يناير.