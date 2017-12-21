حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية يخطط لعدم تطبيق قانون الإصلاح الضريبى

واشنطن (صدى):

تعهد حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية الجمهوري لاري هوجان، أمس الأربعاء، بتقديم مشروع قانون للجمعية العامة للولاية لحماية مواطنيها من ” التأثر السلبي ” من قانون الإصلاح الضريبى الجمهورى الذى مرره الكونجرس الأمريكى أمس.

وقال هوجان فى تصريحات – نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية – إن ” الهدف هو ترك الأموال فى جيوب مواطنى ماريلاند المكافحين “، مؤكدا أن ” حماية دافعي الضرائب ينبغي أن تكون قضية حزبية “.

وأضاف هوجان: “أنا واثق أن شركاءنا في الجمعية العمومية الذين أعربوا عن قلقهم حول تأثير مشروع قانون الإصلاح الضريبي، سيدعموننا بالإجماع لحماية شعب ماريلاند الذى قد يتأثر سلبا”.