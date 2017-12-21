الجيش السوداني يؤكد تمسكه بوقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة

قالت القوات المسلحة السودانية، إنها تتمسك بوقف إطلاق النار المعلن من قبل الحكومة تجاه الحركات المسلحة، مضيفة أنها جاهزة لأي مهام توكلها الدولة لها، صوناً لأمن وكرامة البلاد، داعية المتمردين إلى وضع السلاح وقبول خيار السلام.

ودعا قائد الفرقة (14 مشاة) عباس الداروتي، فى كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من منسوبى القوات المسلحة أمس الأربعاء، بولاية جنوب كردفان، المتمردين إلى وضع السلاح جانباً وقبول خيار السلام الذى يجنب المنطقة بكاملها العديد من المخاطر المنظورة وغير المنظورة.. مؤكدًا أن الجيش السودانى يمتلك فى منطقة مسؤولية فرقته زمام المبادرة فى كافة الجبهات ومناطق انتشارها.