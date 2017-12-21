نواب تونسيون يطالبون بالتعجيل بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

تونس(صدى):

كشف النائب التونسي نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي، عن توقيع أكثر من 90 نائبا بالبرلمان على عريضة تطالب بالتسريع فى النظر فى مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال الجمالي، فى تصريح لوسائل الإعلام التونسية إن عددا من نواب اللجنة اقترحوا بحث مشروع هذا القانون مباشرة ارتأى البعض الآخر انتظار قرار مكتب المجلس غدا الخميس، مضيفا “وإن لم يصدر القرار عن مكتب البرلمان فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتع بسلطة القرار وستنظر فى مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة الأسبوع المقبل.