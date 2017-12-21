إصابة العشرات من الفلسطينيين ف مواجهات مع الاحتلال شرق القدس
أصيب 33 مواطنا فلسطينيا فى مواجهات اندلعت الليلة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قريتى عناتا وابو ديس شرق القدس ، ضد قرار ترامب إعلان القدس عاصمة اسرائيل.
وقال هانى حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ، إن مسيرة حاشدة حملت عنوان ” لبيك يا قدس” جابت شوارع قرية أبو ديس ثم اندلعت مواجهات عنيفة امتدت عدة ساعات فى منطقة ” رأس كبسة”.
وأضاف أن 33 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات بينهم 11 شابا اصيبوا بالأعيرة المطاطية و20 إصابة بحالة اختناق و 2 حروق.
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