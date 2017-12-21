إصابة العشرات من الفلسطينيين ف مواجهات مع الاحتلال شرق القدس

القدس(صدى):

أصيب 33 مواطنا فلسطينيا فى مواجهات اندلعت الليلة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قريتى عناتا وابو ديس شرق القدس ، ضد قرار ترامب إعلان القدس عاصمة اسرائيل.